Ein dunkler Bart, braune Augen und leuchtend gelbe Haare - der neue Look von St. Urbans Bürgermeister Dietmar Rauter (FPÖ) zieht alle Blicke auf sich. Möchte der Bürgermeister mit seiner Frisur einen neuen Trend setzen? "Nein, unser Erfolg beim Bezirksleistungsbewerb der Feuerwehren ist Schuld ", erklärt Rauter, der sich auch als Gruppenkommandant für die Feuerwehr St. Urban engagiert. "Die Jugend hat eine Wette aufgestellt. Wenn wir die Bezirksmeisterschaft gewinnen und zum Landesentscheid fahren, dann färben wir uns die Haare pink." Und das Team hat tatsächlich gewonnen, sogar zweimal. Sowohl in der Kategorie Bronze A als auch in der Kategorie Silber A konnte die FF-St. Urban (Gruppe1) mit Bürgermeister Rauter als Gruppenkommandant den Titel der Bezirksmeister holen.