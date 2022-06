Mit einem Leihmotorrad war der 49-jährige Mann aus Argentinien am Montag gegen 12.45 Uhr auf der Nockalmstraße unterwegs. Er war in Richtung Schiestlscharte unterwegs, als er auf Höhe des sogenannten Windebensees mit seinem Bike ins Schleudern geriet. Er verlor die Kontrolle über sein Zweirad, kam von der Fahrbahn ab und landete in einer angrenzenden Wiese.

Mit schweren Verletzungen wurde das Unfallopfer nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber RK1 ins Landeskrankenhaus Villach eingeliefert.