Ein einziges Mal wurde im heurigen Jahr die 35-Grad-Marke bereits geknackt: am 20. Juni in St. Andrä im Lavanttal. Ubimet-Meteorologe Nikolas Zimmermann hatte mit seiner Prognose, wonach auch am Montag diese Marke erreicht wird, in zwei von drei Fällen recht. Um 16.30 Uhr war es in Villach 35,9 Grad und in Ferlach 35,4 Grad heiß. Die Draustadt war damit österreichweit an erster Stelle. St. Andrä wäre auch dieses Mal "heißer Anwärter" gewesen, doch es blieb bei "nur" 33 Grad. In Pörtschach kletterte das Thermometer hingegen auf 34 Grad.