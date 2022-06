Ein einziges Mal wurde im heurigen Jahr die 35-Grad-Marke bereits geknackt: am 20. Juni in St. Andrä im Lavanttal. Heute ist es laut Meteorologe Nikolas Zimmermann von Ubimet demnächst wieder so weit: "Die Marke wird erneut in St. Andrä erreicht werden, sowie in Ferlach und Villach. Bis spätestens 16 Uhr wird es so weit sein."