Am 1. Juli lädt der Amthof Feldkirchen zum musikalischen Spaziergang durch ein besonderes Stadtviertel: Schon vor der Marktgründung, die man in der 2. Hälfte des 12. Jahrhunderts vermutet, gab es die "Heft". Beim Schlendern durch die Gassen des Hefter Viertels gehen die TeilnehmerInnen alten Geschichten nach und spüren neue auf, finden schöne Plätze, interessante Gebäude, die noch viel Vergangenheit in sich tragen, aber inzwischen neue Formen und Funktionen dazu bekommen haben. Genau hinsehen und wahrnehmen, so kann viel zum Vorschein kommen, was im alltäglichen Vorübergehen keine Beachtung findet.