Im Zuge seiner Jahreshauptversammlung 2022 überreichte der Volksliedchor Feldkirchen an Bürgermeister und Kinderkrebshilfe-Landeskoordinator Martin Treffner eine Spende in Höhe von 2000 Euro. Das Geld wird für die Betreuung von Patienten und Angehörigen während und nach der Krankheit der jungen Menschen verwendet, leider gibt es auch heuer wieder akute Fälle.

Weitere Agenden dieser Veranstaltung betrafen die Neuausrichtung des renommierten Feldkirchner Chores nach dem Rücktritt von Chorleiterin Renate Altmann, welche sich in Hinkunft mehr Zeit für Familie und Privates gönnen möchte.

Neue Chorleitung gesucht

Der neue Vereinsobmann Karl Winkler konnte auch einen neuen Vorstand präsentieren, gesucht wird ab Herbst 2022 noch eine neue Chorleitung. Es ist sicher eine sehr reizvolle Aufgabe, dieses professionelle Ensemble künstlerisch zu übernehmen und mit neuen oder auch traditionellen Inhalten in die Zukunft zu führen. Ebenso sind junge Sängerinnen und Sänger herzlich willkommen.

Ab Herbst 2022 will der Chor an seinem Neustart arbeiten. Neue Interessierte für eine Mitwirkung mögen sich direkt mit Karl Winkler, Tel. 0660 31 34 432, in Verbindung setzen.