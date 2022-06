Es gibt wohl kaum etwas Schöneres, als sich bei den sommerlich heißen Temperaturen Abkühlung an den Seen, Flüssen und Bädern zu verschaffen. Und davon hat Kärnten ja zum Glück genug. Aber: Ganz ungefährlich sind die Gewässer nicht, besonders für Kinder und Jugendliche, die mit dem nassen Element noch nicht richtig vertraut sind. Der Kärntner Landessportdirektor Arno Arthofer kann da mit Zahlen aufwarten, die nicht gerade beruhigend sind. „Rund 34 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Kärnten unter 19 Jahren können nicht schwimmen und weitere 15 Prozent können es nur schlecht.“