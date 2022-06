"My First Plant"

Neuer Shop für regionale CBD-Produkte in Klagenfurt

Aus Kärntner Hanf erzeugt das Unternehmen "My First Plant" CBD-Produkte für Mensch und Tier. Kürzlich hat der erste Flagshipstore am Dr.-Arthur-Lemisch-Platz 3 in Klagenfurt eröffnet.