Die Proben der Narren laufen auf Hochtouren, schließlich lädt der Feldkirchner Faschingsklub am Mittwoch, 29. Juni, zur Premiere des „Sommer NARReval“ – zu einer coronabedingt eher ungewöhnlichen Zeit.

„Es ist schon ungewohnt, wenn man in kurzen Hosen und Flip Flops zu den Proben geht und nicht erst seinen Wintermantel an der Garderobe abgeben muss. Ungewohnt, aber nicht unangenehm“, sagt Präsident Peter Michael Kowal. Die Sitzungen führe man, so der Präsident, vor allem aus zwei Gründen durch: „Zum einen sind wir der Meinung, dass die Menschen wieder unterhalten werden und etwas zum Lachen haben möchten. Und zum anderen ist es wichtig für unseren Zusammenhalt und für unsere Gemeinschaft.“