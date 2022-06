Ihm sei klar, dass die Situation schwierig sei, aber derzeit arbeite man wie im Mittelalter, sagt ein Mitarbeiter des Landes Kärnten, der anonym bleiben will. "Es gibt fast nichts, das problemlos funktioniert." Der Mailserver stürze immer wieder ab, man bekomme keine Mails auf sein Diensthandy, Termine können nicht via Mobiltelefon abgerufen werden und Passwörter funktionieren plötzlich nicht mehr. Viele Informationen müssten zusammengeschrieben und ausgedruckt werden, um damit weiterarbeiten zu können. Gott sei Dank funktionierten die Drucker wieder, so der Landesbedienstete. "Außerdem haben wir gar keinen oder einen sehr eingeschränkten Internetzugang", sagt der Beamte: "Selbst dringend benötigte, externe Homepages können wir nicht aufrufen."