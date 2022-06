Dramatische Szenen spielten sich am Dienstag gegen 17.30 Uhr in Albeck ab. Im Rahmen eines Symposiums war eine Holz-Künstlerin (43) aus Italien gerade dabei, mit einer Motorsäge an ihrem Ausstellungsstück zu arbeiten. Dabei rutschte sie ab und verletzte sich am rechten Fuß. Die Verletzungen waren so schwer, dass der Rettungshubschrauber Christophorus 11 gerufen werden musste. Die Verletzte wurde laut Polizei in das Unfallkrankenhaus Klagenfurt eingeliefert.