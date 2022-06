Lebensmittel sind wertvoll – doch noch immer werden viele weggeworfen. Schon viele haben sich darüber Gedanken gemacht und auch in Feldkirchen werden Lebensmittel gerettet. Mittlerweile gibt es schon so viele Aktionen, dass die einzelnen durchaus einen Rückgang an Lebensmittelspenden bemerken. Das sei aber im Grunde gar nicht so schlecht, meinen die Lebensmittelretterinnen und Retter.