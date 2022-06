Sturmschäden, Überflutungen, Keller unter Wasser, umgestürzte Bäume, über die Ufer getretene Bäche. 1300 Helfer waren am Montag bis in die Nacht im Unwettereinsatz. Hunderte waren noch mit den Aufräumarbeiten beschäftigt, als schon die nächste Gewitterfront über Kärnten und Osttirol hinwegrollte. Einen Großteil der Kärntner Bezirke hat die Unwetterzentrale (UWZ) bereits zu Mittag auf die Warnstufen Orange oder Rot gestellt. Aufgrund des Starkregens meldeten Antenne Kärnten-Hörer dann auch am Dienstagnachmittag schlechte Fahrverhältnisse auf der Pack, im Bereich Feistritz/Drau und der Autobahn A2 zwischen Villach und Klagenfurt.

Lage beruhigt sich

Doch in den Abendstunden hat sich die Wetterlage etwas entspannt. Große Schäden sind vorerst ausgeblieben. Dennoch musste einige Feuerwehren ausrücken und sind mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Auf der Ossiacher-Tauern-Straße (L 49) beispielsweise meldeten Antenne Kärnten-Hörer einige umgestürzte Bäume. Wie lange die Arbeiten andauern werden, ist unklar.

Umgestürzte Bäume blockieren die Straßen, wie beispielsweise hier die Ossiacher-Tauern-Straße © Freiwillige Feuerwehr Glanhofen

Wie geht es weiter?

Nikolas Zimmermann vom Wetterdienst Ubimet kann auch für Mittwoch und Donnerstag keine Entwarnung geben. "Die feuchtwarme Luft werden wir nicht so schnell los. Am Mittwoch werden sich Schauer und Gewitter bereits am frühen Nachmittag einstellen, am Donnerstag wird es nur im Klagenfurter Becken eine Spur stabiler." Erst am Freitag sei mit trockenem Wetter zu rechnen, so Zimmermann.