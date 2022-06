Im Gasthof Gfrerer in Tiffen wird er ihn feiern, den 100er. "Alt werden ist kein Kunststück," schmunzelt Hans Rader aus Fresen bei Tiffen, angesprochen auf sein Geheimnis: "Nicht vorher sterben und immer positiv denken." Er fühle sich deshalb als Hundertjähriger auch "ganz normal". So benutzt er auch den Computer noch für seine wöchentliche Englischstunde. Die zehn Sätze, die er als Hausübung übersetzt, werden ganz modern per E-Mail retourniert.

Jagen als Leidenschaft

Beruflich war Rader als Amtsleiter in Ossiach und Himmelberg tätig, wo er die Amtsperioden von zehn Bürgermeistern erlebte. Seine große Leidenschaft war und ist aber das Jagen. Davon zeugen zahlreiche Trophäen, die Rader bei seinen Jagdreisen sammelte. Wölfe, Hirsche, Bären und Elche zählen zu den Tieren, die Rader erlegt hat.

Um den Weidmann hochleben zu lassen werden die Gäste bei der Geburtstagsfeier zum 100er übrigens eine Ehrenscheibe beschießen.