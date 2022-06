Am Wochenende herrschte in Sirnitz Ausnahmezustand – der erste Hinti Cup zog mehr als 500 deutsche Fußballfans in Martin Hintereggers Heimatdorf. Natürlich waren es weniger, als noch mit der Veranstaltung des Musikfestivals gekommen wären, aber es reichte, um die vorhandenen Hotelbetten in der Umgebung zu füllen.