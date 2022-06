Zwischen März und Mai 2022 unterhielten eine Feldkirchnerin (37) und ein Mann (37) aus dem Bezirk Villach-Land ein Verhältnis, welches von der Frau beendet wurde. Der Mann wollte das Beziehungsende nicht hinnehmen und belästigte die Frau daraufhin seit Anfang Juni mittels Sprach-, Text- und Bildnachrichten, so die Polizei in einer Aussendung.

Bereits am 17. Juni suchte der Mann den Parkplatz bei der Wohnhausanlage der Frau auf und wollte die 37-Jährige überreden, die Beziehung fortzusetzen. Die Frau teilte ihm mit, dass sie das nicht wolle und ging in ihre Wohnung. Der Mann bedrohte sie daraufhin und wartete noch einige Stunden auf dem Parkplatz zu.

Besuch bei der Mutter

Am 19. Juni gegen 21.30 Uhr suchte der Mann den Aufenthaltsort der Frau bei ihrer Mutter in der Gemeinde Maria Wörth auf. Er kündigte sein Kommen per Sprachnachricht an, woraufhin sich die Frau in das Wohnhaus begab. Sie fühlte sich erneut bedroht und verständigte daraufhin die Polizei. Daraufhin floh der Mann mit dem Pkw in seine Wohnung.

Da der Mann mehrere Waffen legal besitzt, wurde der Zugriff daraufhin vom Einsatzkommando Cobra durchgeführt. Der Mann verhielt sich ruhig und kooperativ. In der Wohnung des Mannes wurden zwei Langwaffen, eine Faustfeuerwaffe und Munition sichergestellt. Nach Abschluss der Ersterhebungen wurde der Mann über Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt auf freiem Fuß angezeigt.

Weitere Erhebungen folgen.