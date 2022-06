Am 18. Juni gegen 18 Uhr führte ein 75-jähriger Mann im Garten seines Wohnhauses in Glanegg, Bezirk Feldkirchen, Unkraut-Flämmarbeiten durch. Dabei geriet eine angrenzende Heckenpflanze in Brand, das Feuer breitete sich auf weitere Heckenpflanzen auf einer Länge von sechs Metern aus.