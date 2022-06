Die Rinderzucht ist für Horst Stark vom Betrieb Hundsdorfer in Steuerberg Leidenschaft. Hauptberuflich leitet er eigentlich ein Bauunternehmen, zu Hause am eigenen Hof stehen aber die 200 Rinder im Vordergrund. "Im Sommer sind aber alle auf der Alm", erklärt der Landwirt. Besonders am Herzen liegt ihm die Zucht und Etablierung des Chianina-Rinds. "Das originale Florentienersteak kommt zum Beispiel von den Chianina-Rindern."