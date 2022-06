Aufregung am Freitagvormittag nach einer vermeintlichen Notlandung eines Heißluftballons in einem Waldstück in Rappitsch. Weil ein Passant glaubte, der Ballon musste notlanden, alarmierte er die Feuerwehr. Die Mannschaften der Freiwilligen Feuerwehren Ossiach, Bodensdorf, Feldkirchen und Steindorf rückten schließlich aus. Umsonst, wie sich herausstellen sollte. Das Fluggerät war planmäßig gelandet - die Feuerwehren halfen lediglich dabei, den Korb von der Straße zu bringen.