Ein 16-jähriger Feldkirchner wird bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt – wegen der Vortäuschung eines versuchten Raubes. Der Bursche gab an, am Donnerstag kurz nach 21 Uhr auf dem Weg vom Zugbahnhof zu seiner Wohnung von einem Unbekannten mit einem Messer angegriffen worden zu sein. Er Mann soll ihm zur Herausgabe seiner Wertgegenstände aufgefordert und ihn dabei am rechten Oberschenkel verletzt haben. Als dieser Vorfall bekannt wurde, wurde sofort eine Alarmfahndung eingeleitet.

Bursche geständig

Am Freitag gab es in diesem Kriminalfall dann zu einer Wende. Nach umfangreichen Ermittlungen fanden Beamte der Polizeiinspektion Feldkirchen heraus, dass der 16-Jährige den versuchten Raub frei erfunden hat. Der Bursche zeigte sich bei einer weiteren Einvernahme am Freitag geständig. Die Verletzungen hatte er sich selbst zugefügt. "Warum er das gemacht hat, könne er nicht sagen, er habe keine Erklärung dafür", heißt es im Polizeibericht.