Die hohen Temperaturen der vergangenen Tage entluden sich am Donnerstagnachmittag in schweren Gewittern. Die Unwetterzentrale (UWZ) hatte für mehrere Kärntner Bezirke die zweithöchste Warnstufe ausgerufen.

Starke Regenfälle mit Hagel gingen am Nachmittag etwa über der Landeshauptstadt nieder. Es gab zeitweise heftige Windböen. Wie die Antenne Kärnten meldete, sind auf der Südautobahn (A 2) ab Wolfsberg Süd in Fahrtrichtung Graz Bäume auf die Fahrbahn gestürzt. Mittlerweile wurden diese beseitigt. Die Koralmstraße (L 149) ist momentan nach Überflutungen gesperrt. Ein Bach ist über die Ufer getreten.

Auch Feuerwehren mussten wieder zu technischen Einsätzen ausrücken. So zum Beispiel in der Stadtgemeinde Wolfsberg, wo es zu Vermurungen gekommen ist. In Klagenfurt war die Unterführung im Egger-Lienz-Weg (zwischen Koschatstraße und Villacher Straße) aufgrund Überflutung gesperrt. Auch hier war die Feuerwehr im Einsatz.

Lage beruhigt sich

Um 16.15 Uhr hieß es aus der Landesalarm- und Warnzentrale, dass sich die Situation bereits beruhigt habe. Rund 30 Einsätze wurden registriert. Der Schwerpunkt lag im Bezirk Wolfsberg. Die Feuerwehren waren vor allem mit umgestürzten Bäumen und Vermurungen konfrontiert. "Vereinzelt wurden Häuser abgedeckt. In der Gemeinde Wolfsberg fielen Bäume auf Wirtschaftsgebäude", sagt ein Feuerwehrmann, der selbst im Einsatz stand.

Erst vor knapp zwei Wochen sind über Kärnten schwere Unwetter niedergegangen und haben vor allem im Bezirk Völkermarkt Schäden von mehr als drei Millionen Euro angerichtet.