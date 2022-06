Früher wurden Handwerksberufe wie die einer Schneiderin oder eines Schuhmachers mehr wertgeschätzt als heute. Das liegt daran, dass diese Berufe früher wichtiger waren als heute. Eine Schneiderin und ein Schuhmacher stehen stellvertretend für viele andere Handwerksberufe, die langsam verschwinden, weil sie durch Massenproduktion abgelöst werden. Handwerker produzieren nicht in Masse, sondern mit Hand und Herz. Die Schneiderin näht Kleidung für alle Jahreszeiten und Anlässe. Der Schuhmacher stellt Schuhe her oder repariert sie. Beide produzieren Waren, also Kleidung und Schuhe, und verdienen durch den Verkauf ihr Geld. Man verdient aber kaum genug Geld zum Leben, weil der Arbeitsaufwand und damit der Preis der Produkte viel höher ist als jener von Produkten aus maschineller Produktion.