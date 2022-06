Seit längerem überlegt Thomas Morgenstern, der für seine Hubschrauber-Rundflüge den Flugplatz in Mauterndorf im Salzburger Lungau nutzt, den Standort nach Oberkärnten zu verlegen. Nun kam es in Spittal zu einem ersten Treffen mit Bürgermeister Gerhard Köfer (TKS), Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) und Albert Kreiner, Leiter der Abteilung 7. Am Wiesenweg gegenüber der Eissportarena gibt es mit der Kennzeichnung "LOKO - Goldeck Talstation" einen bestehenden Hubschrauberlandeplatz.