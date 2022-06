Zwei Monate ist es her, dass der Fall bekannt wurde. Ein Fahrschullehrer soll in Feldkirchen mehrere Frauen im Alter zwischen 15 und 24 Jahren sexuell belästigt haben. Laut Polizeisprecherin Lisa Sandrieser laufen die Befragungen der Opfer nach wie vor auf Hochtouren. Mittlerweile steht fest: 46 Frauen haben sich gemeldet, ein Großteil von ihnen wurde bereits befragt. Es soll zu körperlichen, aber auch zu verbalen Annäherungen gekommen sein. So werfen Fahrschülerinnen dem 52-jährigen Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land vor, er habe ihnen im Auto auf den Oberschenkel gegriffen. Seine Hand habe er dann in Richtung der Genitalien bewegt.