Gudrun Kalkan hat ihr "Schneider Atelier mit Herz" in Feldkirchen 2018 eröffnet und ihr Betrieb ist einer der wenigen in Kärnten, in dem eine Schneiderlehre absolviert werden kann. Sonst geht das nur noch im Kärntner Heimatwerk oder bei Doren Design. Die 37-jährige Feldkirchnerin hat mit Nicola Bartkowiak auch eine internationale – und etwas außergewöhnliche – Auszubildende gefunden.