Freitagnachmittag spielten sich in Feldkirchen Szenen wie in einem Hollywood-Thriller ab. Mehrere Männer überwältigten einen Mann, stülpten ihm eine Maske über den Kopf, zerrten ihn in einen Kastenwagen und fuhren mit ihm davon. Ein schockierter Passant filmte geistesgegenwärtig die wilden Szenen der vermeintlichen Geiselnahme und alarmierte sofort die Polizei.