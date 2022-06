Sonntagmorgen gegen 8.30 Uhr startete ein 33-jähriger deutscher Staatsbürger mit seinem Paragleitschirm am Südhang des Ossiachbergs. Beim Anlaufen am Start kam der Mann zu Sturz und zog sich dabei eine schwere Schulterverletzung zu. Er wurde nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 11 in das LKH Villach geflogen.