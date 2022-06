Aufsehenerregender Polizeieinsatz am Freitag zwischen 13.30 und 14 Uhr in Kärnten: Ein Zeuge hat in Feldkirchen hollywoodreife Szenen gefilmt und danach die Polizei verständigt. Im Video waren mehrere Männer zu sehen, die aus zwei dunklen Kastenwägen sprangen, einen Mann überwältigten, ihm einen Sack über den Kopf stülpten, ihn in eines der Fahrzeuge zerrten und anschließend davonfuhren.