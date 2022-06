Aufsehenerregender Polizeieinsatz am Freitag zwischen 13.30 und 14 Uhr in Kärnten: Ein Zeuge hat in Feldkirchen hollywoodreife Szenen gefilmt und danach die Polizei verständigt. Im Video waren mehrere Männer zu sehen, die aus zwei dunklen Kastenwägen sprangen, einen Mann überwältigten, ihm einen Sack über den Kopf stülpten, ihn in eines der Fahrzeuge zerrten und anschließend davonfuhren.

Das Geschehen spielte sich in unmittelbarer Nähe der Polizeiinspektion Feldkirchen ab, die sofort die Alarmfahndung ausrief. Auch Einsatzkräfte der Cobra und Polizeihubschrauber standen im Einsatz. Etwa 20 Minuten später konnte eine Streife die Fahrzeuge in Pörtschach am Wörthersee anhalten.

Vergessen, Polizei zu verständigen

Wie sich allerdings bald herausstellte, war es zwar eine "Entführung", allerdings die eines Bräutigams. "Täter" waren die Mitglieder der Polterrunde. "Die Freunde wollten im Vorfeld der Aktion die Polizei verständigen, damit es eben nicht zu so einem Missverständnis kommt. Es hat sich allerdings jeder auf den anderen verlassen und schlussendlich hat man darauf vergessen", berichtet Herbert Moser von der Polizeiinspektion Feldkirchen auf Anfrage der Kleinen Zeitung.

Ob der Polterrunde Konsequenzen wegen der "Bräutigam-Entführung" und des damit ausgelösten Polizeigroßeinsatzes drohen, wird derzeit noch geprüft. Moser meint aber: "Es ist Aufgabe der Polizei, in solchen Fällen ihre Arbeit zu tun. Persönlich glaube ich nicht, dass den Männern Konsequenzen drohen. Es war ein ungeschicktes Missverständnis."