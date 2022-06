Noch 100 Tage bis zum Wiesenmarkt, das muss gefeiert werden

Magische Grenze am 15. Juni erreicht, dann nur noch 100 Tage bis zum St. Veiter Wiesenmarkt. Deshalb gibt es am Mittwoch ein Fest in Taupes Genussschmiede im Stiftsbad St. Georgen am Längsee.