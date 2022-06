Als „Band Over Troubled Water“ wird der frühere Kärntner Grünen-Chef Rolf Holub am Sonntag gemeinsam mit seinem musikalischen Kompagnon Gert Prix im Schloss Albeck Songs von Simon & Garfunkel zum Besten geben. „The Sound of Silence“ wünschen sich derzeit wohl einige in der Gemeinde. Die Aufregung um die mittlerweile auf Eis gelegten Geschäftsbeziehungen von Fußballstar Martin Hinteregger mit Heinrich Sickl (49), Sohn von Schlossherrin Elisabeth Sickl, ist groß.