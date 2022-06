Reges Medientreiben herrschte am Freitag in Sirnitz, einer beschaulichen Ortschaft in der Gemeinde Albeck. Das Dorf mit 277 Einwohnerinnen und Einwohnern ist der Austragungsort von Martin Hintereggers Fußballturnier "Hinti-Cup". Ziel der Veranstaltung war es, die Gemeinde bekannt zu machen. "Wir wollten ein Fest für Freunde, Gäste, Sirnitzerinnen und Sirnitzer ausrichten und damit zeigen, wie schön es hier ist", sagt Bürgermeister Wilfried Mödritscher (ÖVP) während den Vorbereitungsarbeiten am Sirnitzer Sportplatz. "Martin Hinteregger wollte damit danke an seine Fans sagen - und wir wollten ihn würdigen."