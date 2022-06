Es wird eine der modernsten Filialen, die McDonald's zu bieten hat. "Alles, was Sie sich vorstellen können, was klimatechnisch und in der Planung möglich ist, das haben wir", lacht Karl Jurak, Franchisepartner der McDonald's Corporation. E-Bike-Abstellplätze, E-Auto-Lader, Erdwärme, Photovoltaik, Doppel-Drive-In mit einer Fast-Forward-Option, das Altöl wird zu Biodiesel – und vieles mehr wird in das neue Restaurant integriert. Mitte Juli soll die Fast-Food-Filiale in Feldkirchen eröffnet werden. Ob der Termin hält, das bleibt bis zum Schluss spannend. "In Zeiten wie diesen ist das schwer zu sagen. Alle Gerätschaften wurden schon vor einem Jahr bestellt. Aber es sind viele Kleinigkeiten, bei denen sich die Lieferung verzögern könnte", sagt Jurak. Der gebürtige St. Veiter lebt in Osttirol und pendelt zwischen seinen McDonald's-Standorten Lienz, Spittal und der Baustelle in Feldkirchen.