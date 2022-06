Kärntens Wellnesshotels werden dieser Tage keine Rosen, sondern Lilien gestreut. Der Wellnesshotelführer "Relax Guide" hat nämlich die Top 10 der österreichischen Spa-Hotels am See ausgezeichnet. Und darunter befinden sich gleich fünf Betriebe aus Kärnten. Es sind das:

Hochschober, Turracher Höhe: drei Lilien (17 Punkte)

Kollers, Seeboden: drei Lilien (17 Punkte)

Schloss Seefels, Techelsberg am Wörthersee: drei Lilien (17 Punkte)

Enzian Seehotel, Neusach am Weißensee: eine Lilie (14 Punkte)

Villa Postillion am See, Millstatt: eine Lilie (13 Punkte)

Weiters wurden Hotels in Tirol, Salzburg und Oberösterreich ausgezeichnet. "Nur wenige Wellnesshotels haben das Glück, wirklich direkt an einem See zu liegen und ihren Gästen einen direkten Zugang zum Wasser bieten zu können", so Christian Werner, Herausgeber des Wellnesshotelführers. Mehr als 2300 Hotels werden jedes Jahr getestet. Die besten Häuser werden mit ein bis vier Lilien bewertet.