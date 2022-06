Der Hof der Familie Plieschnegger liegt in Mairist, am Fuße des Magdalensbergs, mit Blick auf die Burg Hochosterwitz und das Chateau Taggenbrunn. Schwerpunkt der zertifizierten Biolandwirtschaft ist die Geflügelzucht, es werden aber auch verschiedene Sorten Sirup und Marmeladen produziert. Außerdem ist geplant, in Zukunft Bio-Eier ab Hof zu verkaufen, dieses Vorhaben ist allerdings erst in Entwicklung und soll im Laufe des Jahres realisiert werden.