Am Mittwoch gegen 17.15 Uhr fuhr ein 26-jähriger Mann aus der Steiermark mit einem Firmen-Lkw, gemeinsam mit drei Arbeitskollegen, auf der Turracher Bundesstraße bergwärts. Zur selben Zeit lenkten zwei Motorradfahrer, ein 25 Jahre alter Klagenfurter und sein 47-jähriger Bekannter, ihre Motorräder talwärts.

In der Gemeinde Reichenau, touchierte der 25-jährige Motorradfahrer den entgegenkommenden Lkw, stürzte und schlitterte über die Gegenfahrbahn etwa 30 Meter in eine angrenzende Wiese. Der Klagenfurter erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber RK1 in das Klinikum Klagenfurt geflogen.