Der "Sprengstoff" passt auf eine A4-Seite. Eingeschrieben, aber höflich informiert der Tourismusunternehmer Thomas Seitlinger in einem Brief das Land Kärnten über eine Art Zwischenstopp seiner bisherigen Pläne für das Sternenberg-Resort auf der Hochrindl. Der Projektantrag wird mit sofortiger Wirkung zurückgezogen. Er hatte zuletzt ein Feststellungsverfahren, ob dafür eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) notwendig ist, zur Folge. Seitlinger, so heißt es in dem Brief, wolle das Projekt "nur gemeinsam und im Sinne aller" entwickeln, weshalb man es jetzt "neu bewerten" werde.