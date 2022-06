Am Dienstag gegen 18.30 Uhr kam ein 28-jähriger Mann aus Tschechien mit seinem Pkw auf der B 94 im Gemeindebereich von Steindorf am Ossiacher See rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto kam auf den parallel zur Straße verlaufenden Bahngleisen zum Stillstand. Zug war zum Glück gerade keiner unterwegs, die ÖBB sperrten sofort die Strecke.

Bergung durch Feuerwehr

Der Lenker und sein ebenfalls aus Tschechien stammenden Beifahrer blieben unverletzt. Sie wurden aber von der Rettung zur Kontrolle in das Krankenhaus Villach gebracht. Die Bergung des Pkw erfolgte durch die Freiwillige Feuerwehr Steindorf am Ossiacher See, die mit 15 Helfern und zwei Fahrzeugen im Einsatz waren.

Die Freiwillige Feuerwehr Steindorf am Ossiacher See stand mit 15 Helfern und zwei Fahrzeugen im Einsatz © FF Steindorf