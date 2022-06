Die Wettervorhersage hatte eigentlich Regen am Tag des Kranzelreitens vorhergesagt. "Den hätten wir am wenigsten brauchen können", sagt die erste Vizebürgermeisterin von Weitensfeld, Astrid Reinsberger-Foditsch. Aber der Wettergott schickte Sonne. So gab es auch kein Parkchaos und keine Probleme bei den riesigen Parkflächen, die den Besucherstrom zum Kranzelreiten auffingen.