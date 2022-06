Genießen mit gutem Gewissen - das will der Gasthof Kronenwirt in Gurk bieten. Deshalb hat man sich nun auch für einen Anschluss bei der Fernwärme entschieden. Außerdem gibt es dafür von der Landes-Umweltabteilung auch die Alternativenergieförderung, welche Energie- und Klimaschutz-Landesrätin Sara Schaar (SPÖ) Ulrike Ebner vom Gasthof Kronenwirt in Gurk offiziell überbracht hat. "Mit der Alternativenergieförderung unterstützen wir Gewerbebetriebe, öffentliche Einrichtungen und gemeinnützige Vereine beim Umstieg von fossilen auf alternative Energieträger. Im Gasthof Kronenwirt wurde die Ölheizung ersetzt und ich hoffe, dass viele weitere Betriebe sich daran ein Beispiel nehmen und auch auf den Ausstieg aus Öl setzen", sagte Landesrätin Schaar. Der Zuschuss aus dem Alternativenergie-Fördertopf für den Gasthof beträgt 12.923 Euro.

Die Wärme kommt vom örtlichen Gurker Bio-Fernwärmewerk. Angeschlossen wurde der Kronenwirt bereits im Herbst 2020. Ulrike Ebner zieht ein zufriedenes Resümee: "Durch den Fernwärme-Anschluss konnten wir jährlich zwischen 13.000 und 15.000 Liter Öl ersetzen. Eine Solaranlage ergänzt unsere Wärmeversorgung, vor allem für das Warmwasser im Sommer."