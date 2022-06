Mehr und bessere regionale Verbindungen, das verspricht der neue Anbieter "Kärnten Bus" in der Region Feldkirchen. Vor allem im "Feldkirchner Hügelland" soll es mehr Service, ein optimiertes Verkehrsangebot und eine neue Bewusstseinsoffensive für den Nahverkehr geben. In insgesamt neun Gemeinden – Albeck, Feldkirchen, Glanegg, Gnesau, Himmelberg, Reichenau, St. Urban, Steuerberg und Moosburg – soll ab 11. Juli (ab Schulbeginn im Vollbetrieb) das neue Angebot starten. Zusätzliche Verbindungen, neue Direktverbindungen, zehn zusätzliche Haltestellen und Rufbusse, die eine Stunde vor Fahrt per Telefon oder App angefordert werden, sollen zur Erweiterung des Angebotes des öffentlichen Verkehrs am Land beitragen. "Öffentlicher Verkehr ist Grundversorgung", betont Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP). Allein in Feldkirchen wird die Kilometerleistung mit der neuen Offensive von 610.000 auf 950.000 Kilometer angehoben. Es wird 437 Linienkurse geben, statt bisher 209, rechnet Schuschnig vor.