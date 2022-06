Eine elfjährige Radfahrerin ist am Montag auf der Triester Straße zwischen Villach und Wernberg von einem Auto erfasst und verletzt worden. Das Mädchen hatte an einer Kreuzung offenbar das Rotlicht der Ampel übersehen, bevor es die Straße querte. Die Radfahrerin wurde über die Motorhaube auf die Fahrbahn geschleudert. Die Rettung bracht sie mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Villach.

In Flattach (Bezirk Spittal an der Drau) wurden eine 15-jährige Mopedlenkerin und ihr 16-jähriger Beifahrer bei der Kollision mit einem Auto verletzt, berichtete die Polizei. Die 15-Jährige war beim Abbiegen an einer ungeregelten Kreuzung mit dem Wagen eines 47-Jährigen zusammengestoßen. Sie und ihr Mitfahrer wurden durch den Anprall vom Moped geschleudert und stürzten auf die Straße. Beide erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden ins Krankenhaus nach Spittal an der Drau gebracht.

Dachs auf der Straße

Ein unmittelbar vor einer fünfköpfigen ungarischen Biker-Gruppe die Fahrbahn querender Dachs hat am Montag auf der Gailtalstraße einen Serienunfall ausgelöst. Die Bilanz: ein Verletzter und vier schwer beschädigte Motorräder, informierte die Polizei Kötschach-Mauthen.

Als das Tier plötzlich die Straße kreuzte, bremsten die beiden ersten Motorradfahrer und kollidierten miteinander. Einer von ihnen stürzte und verletzte sich dabei. Die beiden nächsten krachten bei der Notbremsung ebenfalls ineinander, konnten einen Sturz aber noch verhindern. Der Verletzte wurde ins Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert. An allen beteiligten Motorrädern entstand schwerer Sachschaden.

Kontrolle bei Weidenrost verloren

Ein 52-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit fuhr als Teil einer Gruppe mit seinem Motorrad auf der Nockalmstraße bergwärts. Bei der Überfahrt eines Weidenrostes verlor der Mann die Kontrolle über sein Motorrad und kam von der Straße ab. Er stürzte rund 20 Meter im steilen Gelände ab und blieb schwer verletzt liegen. Seine Begleiter leisteten sofort Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Der Mann wurde vom Rettungsteam des Hubschraubers RK 1 mit einem Tau geborgen und ins LKH Villach geflogen.

Sturz bei Baustelle

Ein 64-jähriger Mann aus Italien fuhr am Samstag als letzter einer Gruppe von Motorradfahrern auf der Gailtal Straße B 111, aus Obervellach kommend in Richtung Hermagor. Im Bereich einer Baustelle wurde er von einer Bodenunebenheit überrascht, kam daraufhin zu Sturz und rutschte quer über die Fahrbahn in ein entgegenkommendes Auto. Der Mann verletzte sich schwer und musste nach notärztlicher Erstversorgung ins LKH Villach gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

30 Meter über Böschung

Am selben Tag fuhr ein 46-jähriger Klagenfurter ebenfalls mit einem Motorrad auf der Klippitztörl Straße von Lölling kommend bergwärts. Er verlor aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad und kam zu Sturz. Der Mann schlitterte über die Fahrbahn und stürzte schließlich ca. 30 Meter über eine steile Böschung. Das Motorrad stieß gegen zwei Bäume und blieb dort liegen. Der schwerverletzte Mann wurde vom Rettungshubschrauber C11 ins UKH Klagenfurt geflogen. Die L 91 war bis 17.50 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.