Werner Mosing hatte einen ernsten Beruf, aber die Karikatur, die zum Lächeln und Nachdenken anregen sollte, war eine seiner Leidenschaften, die er in Feldkirchen mit der Organisation von Ausstellungen auslebte. Als Mitbegründer und auch Präsident des Feldkirchner "kultur forum amthof" legte der Anwalt den Grundstein für ein qualitativ hochwertiges kulturelles Angebot in der Tiebelstadt. Er habe Feldkirchen zur "Karikaturenhauptstadt" Österreichs gemacht, hieß es unter anderem über Mosing in den Medien. Mit seinem Tod – Werner Mosing verstarb am 2. Juni nach schwerer Krankheit – hinterlässt er eine große Lücke im Feldkirchner Kulturleben. "Werner Mosing hat über 130 Ausstellungen gemacht", sagt Marietta Weißnar, Obfrau des Kulturvereines Feldkirchen und in enger Zusammenarbeit mit Mosing seit Jahren verbunden. "Er brachte ganz tolle Künstler nach Feldkirchen", sagt Weißnar über das Engagement Mosings. Karikaturen von Erich Sokol fanden durch Mosings Tatendrang ebenso nach Feldkirchen wie jene von Petar Pismestrovic.