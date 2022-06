Hier liegt das Produkt von Anfang bis zum Ende Familienhand: Am Hof der Familie Wadlig helfen alle Generationen mit. Für das Endprodukt ist allerdings Landwirtin Krimhilde Wadlig zuständig. Sie bäckt und vermarktet ihr traditionelles Bauernbrot schon seit mehreren Jahren: „Auch wenn wir durch die Markthütten jetzt schon mehr Konkurrenz haben, habe ich meine Leute, die immer zu mir das frische Brot holen kommen.“ Einmal in der Woche, immer donnerstags, gibt es bei ihr am Hof in Schleichenfeld das Bauernbrot. Allerdings nur auf Vorbestellung, denn der Backtag ist immer am Tag zuvor: „Da stehe ich dann lange bei uns in der Küche und bereite alles selber zu“, berichtet die Bäuerin.