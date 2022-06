Tja, wer wird es wohl bekommen, das Deppen-Diplom? Wer es genau wissen will, der muss am Donnerstag, 9. Juni, zum Kabarett-Abend mit Christian Hölbling in den Feldkirchner Amthof kommen. Tickets für die Veranstaltung, die laut Hölbling übrigens "garantiert frei von Palmöl" ist, gibt es im Touristikbüro oder bei der Salvator Apotheke am Hauptplatz.