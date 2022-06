Am 1. Juni fand in der Feldkirchner Innenstadt der Kinder- und Jugendtag statt. Insgesamt 400 Kinder versuchten sich an den verschiedensten Sportarten, ließen sich schminken und durften am Nachmittag Feuerwehr-Luft schnuppern. Die Feuerwehr Feldkirchen nahm die neugierigen Kleinen mit auf eine Fahrt mit der Drehleiter.