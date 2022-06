Seit 1989 gibt es durch die ÖVP-Frauenbewegung von Obfrau Brigitte Bock in Feldkirchen einen großen Flohmarkt. Von Juni bis September kann so wieder gefeilscht und getandelt werden und spendet so gleichzeitig für den guten Zweck. Mit den Erlösen wird geholfen, wo Hilfe dringend notwendig ist.

"Dieses Jahr spenden wir für 'Kärntner in Not' und für ein Kinderheim in Waiern", erklärt Gemeinderätin Brigitte Bock (ÖVP). In der Vergangenheit konnten durch die Spendeneinnahmen bereits Jugendorganisationen, bedürftige Familien, ältere Menschen und auch Veranstaltungen und Feiern für Menschen mit Behinderung unterstützt werden.

Möglich gemacht wird der Flohmarkt von zahlreichen ehrenamtlich mitwirkenden Helferinnen und Helfern. Start ist am 10. Juni. Wie schon die Jahre zuvor ermöglicht Alda Rieder wieder die kostenlose Benützung des ehemaligen Kaufhauses Rieder in der Bahnhofstraße 9.