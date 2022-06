Das Weitensfelder Kranzelreiten zeichnet Beständigkeit und ein langer Atem aus. Schließlich geht der Ursprung ins 16. Jahrhundert zurück. Mehr als 450 Jahre hat die Geschichte mit dem Burgfräulein am Thurnhof und den drei jungen Männern, die in einem Wettlauf um ihre Gunst eifern, schon am Buckel. Ausdauer und ein langer Atem sind auch Merkmale von Alexander Ladstätter, Peter Burkart (beide 18) und Franz Sabitzer junior (17), die sich am Pfingstmontag beim Höhepunkt des Kranzelreites einen Wettlauf um den Kuss der „Jungfrau vom Thurnhof“ in der Person der 16-jährigen Schülerin Marie-Sophie Tatschl liefern werden.