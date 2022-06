Die Prognosen von Skywarn und der Unwetterzentrale (UWZ) verheißen nichts Gutes: Ab Donnerstagnachmittag sind in ganz Kärnten und Osttirol schwere Unwetter möglich. Für viele Kärntner Bezirke gilt laut UWZ bereits Alarmstufe Rot. Der Bezirk Völkermarkt sowie Teile von Klagenfurt-Land und Wolfsberg stehen auf Violett, der höchsten Warnstufe.

Und die Prognosen bewahrheiten sich: In Straßburg im Gurktal ging bereits ein schweres Hagelunwetter nieder. Diese Gewitterfront breitet sich vom Gurktal über den Bezirk St. Veit bis nach Völkermarkt und Wolfsberg aus. Eine zweite Gewitterfront bewegt sich derzeit von Nordtirol über Osttirol auf Oberkärnten zu.

In Dürnfeld in der Gemeinde Kappel am Krappfeld kam es aufgrund der Regenmengen bereits zu ersten Überflutungen. Auch der Bezirk Völkermarkt blieb von den Hagelstürmen nicht verschont. Deshalb musste der Lilienbergtunnel gesperrt werden. Vor allem in den Bezirken St. Veit und Völkermarkt kommt es immer wieder zu Überschwemmungen. Außerdem blockieren umgestürzte Bäume einige Straßen.

Straßen gesperrt

Wegen Aquaplaninggefahr ist die Friesacher Straße (B317) im Bezirk St. Veit gesperrt, zudem muss Geröll beseitigt werden. Auf der Südautobahn (A2) zwischen Klagenfurt und Völkermarkt gibt es Behinderungen wegen starken Hagels und auf der Seeberg Straße (B82) wird vor Überflutungen gewarnt.

Schwere Unwetterschäden

Mehr als 25 Feuerwehren sind bereits im Einsatz, um Sturmschäden zu beseitigen. In Gurk hinterließen die Unwetter eine Spur der Verwüstung.

In Gurk richtete der Hagel schwere Schäden an © Privat/KK

Hagelkörner dieser Größe fielen in Gurk © Privat/KK

In Völkermarkt hagelte es © Privat/KK

Diese Hagelkörner fielen heute in Straßburg © Privat/KK

Gut gerüstet

Die Kärntner Feuerwehren sind jedenfalls wieder gerüstet. Erst in der Nacht zum vergangenen Freitag sorgten massive Niederschläge bis zu 100 Liter pro Quadratmeter, golfballgroßer Hagel und Überschwemmungen für insgesamt 176 Einsätzen innerhalb weniger Stunden. Die Einsatzschwerpunkte lagen in den Gemeinden Krumpendorf, Pörtschach, Moosburg, Feldkirchen, Friesach.

Eine weitere Gewitterzelle überquerte damals das Lavanttal. Der Einsatzschwerpunkt lag dort in den Gemeinden Wolfsberg und St. Andrä, besonders betroffen dabei war der Ortsbereich von Eitweg. Allein in der Landwirtschaft entstand ein Schaden in Höhe von 500.000 Euro.