Stimmen die Prognosen von Skywarn und der Unwetterzentrale, dann geht es ab dem frühen Nachmittag in ganz Kärnten und Osttirol wettertechnisch wieder rund.

Ab den frühen Nachmittagsstunden entstehen erste Schauer in Osttirol und Kärnten, die sich bald zu starken Gewittern weiterentwickeln. Rasch werden diese nach Südosten weiterziehen. Die stärksten Erscheinungen werden für die Gebiete rund um Villach und Klagenfurt sowie die westliche Steiermark erwartet. Hier ist mit Starkregen, Sturmböen und Hagel von bis zu vier Zentimetern zu rechnen. Ein Fragezeichen steht über der südöstlichen Steiermark – wenn hier Gewitter auftreten, sind ebenfalls Unwetter zu erwarten, es kann jedoch sein, dass die Zellen sehr schnell nach Südosten Richtung Slowenien abgedrängt werden und es in diesen Gebieten trocken bleibt.

Alarmstufe Rot

Und die Prognosen scheinen einzutreffen: Für weite Teile der Bezirke Spittal an der Drau, St. Veit, Feldkirchen, Völkermarkt und Wolfsberg gilt laut Unwetterzentrale (UWZ) bereits Alarmstufe Rot, die vierthöchste der fünf Warnstufen. Das heißt, es ist Starkregen mit Niederschlagsmengen von mehr als 50 Liter pro Quadratmeter möglich.

Gut gerüstet

Die Kärntner Feuerwehren sind jedenfalls wieder gerüstet. Erst in der Nacht zum vergangenen Freitag sorgten massive Niederschläge bis zu 100 Liter pro Quadratmeter, golfballgroßer Hagel und Überschwemmungen für insgesamt 176 Einsätzen innerhalb weniger Stunden. Die Einsatzschwerpunkte lagen in den Gemeinden Krumpendorf, Pörtschach, Moosburg, Feldkirchen, Friesach. Eine weitere Gewitterzelle lag im Lavanttal. Der Einsatzschwerpunkt lag dort in den Gemeinden Wolfsberg und St. Andrä, besonders betroffen dabei war der Ortsbereich von Eitweg. Allein in der Landwirtschaft entstand ein Schaden in Höhe von 500.000 Euro.